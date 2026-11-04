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AFI to field strong 95-member track and field squad for BIMSTEC U23 meet

AFI to field strong 95-member track and field squad for BIMSTEC U23 meet

New Delhi, Nov 4 (IANS) Tamil Nadu’s promising sprinter Neil Samraj R will be among a strong 95-member national track and field squad selected for the inaugural edition of the seven-nation BIMSTEC U23 Athletics Meet.

The competition will be held at Bhubaneswar’s Kalinga Stadium in Odisha from November 25 to 27.

Neil Samraj R, winner of 100m/200m gold with a national U18 record at the recently concluded 41st National Junior Athletics Championships held in Chennai, Tamil Nadu, will compete in men's 100m/200m and 4x100m relay at the seven-nation meet in Odisha.

India’s upcoming sprinter Abinaya Rajarajan is a prominent name in the women’s section.

More than 400 athletes are expected to compete in the three-day track and field event. Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar and Thailand are other participating nations.

Indian team:

Men:

100m: Rushiprasad Desai, Chiranth P (reserve)

100m/200m: Neil Samraj R.

200m: Yuvraj E, Nayan Shah (reserve).

400m: Sahil Malik, Ankul, Astik Pradhan (reserve)

800m: Akashdeep Singh, Shyam Milan Bind, Naresh Gurjar (reserve).

1500m: Rahul Sarnaliya, Hitesh, Sohit Virender (reserve).

5,000m: Gaurav Bhaskar Bhosale, Satyam, Ramikesh (reserve).

100m hurdles: Shaik Roshan, Sandeep Vinodkumar Gond, Rithik Rahul M (reserve).

400m hurdles: Karna Bag, Aryan Prajwal Kashyapa, Vignesh B (reserve).

High jump: Ambriesh K, Binoy B, Aaditya Raghuvanshi (reserve).

Long jump: C Tharun Vikash, Jithin RC, R Chitaranjan (reserve).

Triple jump: Daksh Bishnoi, Yuvaraj K, Pradeep Kumar (reserve).

Shot put: Anurag Singh Kaler, Atul, Vishwa A (reserve)

Discus throw: Bhartpreet Singh, Vaibhav, Ravi (reserve).

Javelin throw: Dharanidharan T, Shashank Patil, Aditya (reserve).

4x100m relay: Rushiprasad Desai, Neil Samraj R, Chiranth P, Savin Thingalaya, Abhay Singh, Kshitij Changire.

4x400m relay: Sahil Malik, Ankul, Astik Pradhan, Setu Mishra, Lodenge Ramu, Nikhil Suhas Dhake.

Women:

100m: Abinaya Rajarajan, Kajal Vaja, Unnathi Bollanda (reserve).

200m: Bhavana G, Sonika, Samriti Jamwal (reserve).

400m: Tanu Chaudhary, Ayesha Khanam, Pravalika Narimalla (reserve)

800m: Prateeksha Yadav, Laxmipriya Kisan, Harshika (reserve).

1500m: Prachi Devkar, Rashi, Laxita Vinod Sandilea (reserve)

5,000m: Sonam Parmar, Sunita Devi, Vartika Patel (reserve).

100m hurdles: Sabita Toppo, Shiny Gladssia, Sriteja Tholem (reserve).

400m hurdles: Priyanka Madivalappa Olekar, Sonam, Aswini R (reserve).

High jump: Juin Mantusa, Mohur Mukerjee, Mahek Nasrin Dayan Khan (reserve).

Long jump: Sheeba D, Munmun Chetia, Prathiksha Yamuna A (reserve).

Triple jump: Sadhana Ravi, Marymukta Soreng, Varshitha C (reserve).

Shot put: Anshu, Riya Verma, Munesh (reserve).

Discus throw: Priya, Nikita Kumari, Amanat Kamboj (reserve)

Javelin throw: Poonam, Deepika, Jyoti (reserve)

4x100m relay: Abinaya Rajarajan, Kajal Vaja, Unnathi Bollanda, Kiruthika, V Sudheeksha, Mrithika.

4x400m relay: Tanu Chaudhary, Ayesha Khanam, Pravalika Narimalla, Tahura Khatun, Anchal Rani, Tamanna.

--IANS

hs/

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