October 10, 2026 10:34 PM हिंदी

Anushka Yadav improves hammer throw meet record; Elangovan wins pole vault gold

Anushka Yadav improves hammer throw meet record; Baranica Elangovan wins pole vault gold in the 65th National Open Athletics Championships at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi on Saturday. Photo credit: AFI

New Delhi, Oct 10 (IANS) Teenage hammer thrower Anushka Yadav breaks meet record on the penultimate day of the 65th National Open Athletics Championships here at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi on Saturday.

Anushka, 18, hurled the iron ball to a distance of 66.53m to improve on the five-year-old previous meet record of 64.42m in the name of Manju Bala. The promising teenager was the outright winner from her first throw.

She was steady in her performance on Saturday and had a series of 62.21m, 65.75m, 66.47m, F, 66.53, 65.25m. She has a personal best of 67.02m and finished fourth at the Asian Games 2026.

Asian Games 2026 bronze medallist in women’s pole vault, Baranica Elangovan (Railway), was a comfortable winner here on Saturday. Her best jump was 4.10m

Results (Day 3):

Men:

5,000m: Sunil Dawar (Madhya Pradesh) 14:01.64 secs, Shivaji M (Railway) 14:02.81, Ajay Bind (Railway) 14:03.86.

High Jump: Rohit (Railway) 2.19m, Jesse Sandesh (Railway) 2.16m, Aaditya Raghuvanshi (Madhya Pradesh) 2.16m

Shot put: Karanveer Singh (Punjab) 19.63m, Sanyam (Railway) 18.32m, Anurag Kaler (Railway) 18.32m

4x100m relay: SSCB 39.76 seconds, Railway 40.75 seconds, Haryana 41.37 seconds.

Women:

10,000m: Shampa Gain (West Bengal) 35:33.90, Soniya (Uttarakhand) 35:35.36, Mamta (All India Police) 35:38.25.

Long jump: Mubassina Mohammed (ONGC) 6.38m, Shaili Singh (Uttar Pradesh) 6.37m, Nidhi (Uttar Pradesh) 6.28m.

Pole vault: Baranica Elangovan (Railway) 4.10m, Mariya Jaison (Railway) 3.90m, Sindhushree G (Karnataka) 3.80m.

Hammer throw: Anushka Yadav (ONGC) 66.53m (meet record), Haqikat Grewal (Punjab) 56.14m, Kulvinder (Railway) 55.22m

Javelin throw: Ramyashree Jain (Railway) 56.63m, Sanjana Choudhary (Rajasthan) 56.12m, Deepika (Haryana) 54.07m.

4x100m relay: Railway 45.56 seconds, Odisha 45.57 seconds, Tamil Nadu 46.03 seconds.

Mixed 4x400m relay: Railway 3:21,60 seconds, Haryana 3:22.43 seconds, Rajasthan 3:25.54 seconds.

--IANS

bsk/

LATEST NEWS

FC Goa fight back to hold Chennaiyin FC to 1-1 draw in the Indian Super League (ISL) 2026-27 season at the Jawaharlal Nehru Stadium in Fatorda, Goa, on Saturday. Photo credit: ISL

ISL 2026/27: FC Goa fight back to hold Chennaiyin FC to 1-1 draw

Anushka Yadav improves hammer throw meet record; Baranica Elangovan wins pole vault gold in the 65th National Open Athletics Championships at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi on Saturday. Photo credit: AFI

Anushka Yadav improves hammer throw meet record; Elangovan wins pole vault gold

India hosts first-ever International Shooting Sport Federation 'A' Coaches Course in Surajkund in Haryana. Photo credit: NRAI

India hosts first-ever International Shooting Sport Federation 'A' Coaches Course in Surajkund

Shubhankar Sharma wins Kapil Dev Invitational Tour Championship by six strokes at the Jaypee Greens Golf & Spa Resort in Greater Noida, Uttar Pradesh, on Saturday. Photo credit: PGTI

PGTI Tour: Shubhankar Sharma wins Kapil Dev Invitational Tour Championship by six strokes

Kabaddi Champions League approves name change of Jind Jaguars to Jhajjar Jaguars for Season 2. Photo credit: KCL

Kabaddi Champions League approves name change of Jind Jaguars to Jhajjar Jaguars for Season 2

Mighty Marathas register easy win against Chola Chiefs to open account after two defeats in Season 2 of the Archery Premier League (APL) at People's Plaza in Hyderabad on Saturday. Photo credit: APL

APL Season 2: Mighty Marathas register easy win against Chola Chiefs to open account

'Wanted to caution people regarding distorted narrative': Ex-diplomat on backing SIR in open letter

'Wanted to caution people regarding distorted narrative': Ex-diplomat on backing SIR in open letter

Pakistan: Over 35 Christian families flee homes after mob sets fire to house, shop of minority man (File image)

Pakistan: Over 35 Christian families flee homes after mob sets fire to house, shop of minority man

Brazil’s Embraer to acquire 51 pc stake in Mahindra’s aerospace arm

Brazil’s Embraer to acquire 51 pc stake in Mahindra’s aerospace arm

Jordan's new freight rail network could emerge as key IMEC link

Jordan's new freight rail network could emerge as key IMEC link