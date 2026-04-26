Athletics: Abhay Singh claims sprint double as records continue to tumble on final day of national junior meet

Tumkur, April 26 (IANS) Abhay Singh continued his superb performance by adding the 200m title to the 100m one he claimed two days back to complete a grand double as several national and meet records were improved on the final day of the 24th National Junior (U20) Athletics Federation Competition at the Mahatma Gandhi Stadium in Karnataka in Tumkur on Sunday.

The majority of the medal winners also achieved the Asian junior qualification mark in their respective events.

Sprinter Abhay Singh, representing Reliance, continued to dominate 200m on the final day, setting national as well as meet records. His gold-winning time of 20.82 seconds was better than the national record of 21.02 seconds set by N Srinivas in 2021. The meet record of 21.02 seconds also stands in the name of N Srinivas.

Basant was outstanding in the men’s high jump (2.21m). On his way to gold, he improved the meet record of 2.19m set by Ajay Kumar in 2015. Mogali Venkatram of Andhra Pradesh clocked 1:49.02 seconds to win the 800m. His performance was better than the national record (1:46.92 set by Beant Singh in 2017) and meet record (1:49.59) set by Pradeep Senthil Kumar in 2022.

Poonam also improved the meet record in women’s javelin throw (51.10m) set in 2004 by Sumar Devi. Her gold medal-winning distance was 51.64m.

Sadhana Ravi of Tamil Nadu won a gold medal in women’s triple jump with a meet record of 12.97m. The previous meet record was 12.87m set by Gayathri Govindaraj in 2009.

Results (Day 3):

Men

200m (Asian Jr A Time 21.28 secs): Abhay Singh (Reliance) 20.82 seconds (NR), Rushiraj Singh Gohil (Gujarat) 21.25 secs, Rudra Shinde (Maharashtra) 21.26 secs.

800m (Asian Jr Q Time 1:49.73): Mogali Venkatram (Andhra Pradesh) 1:49.02 (NR), Mayank Yadav (Rajasthan) 1:50.27 secs, Harshal Joge (Maharashtra) 1:50.69 secs.

3000m (Asian Jr Q Time 8:33.00): Sourabh Rawat (Uttarakhand) 8:25.63, Sandeep Yadav (Madhya Pradesh) 8:26.88, Vikas Kumar (Uttar Pradesh) 8:29.15.

400 m (Asian Jr Q Time 52.00 seconds): Jashanpreet Singh (Punjab) 51.80 secs, Amit Kumar (Uttar Pradesh) 51.98 secs, Sahil Raj (Uttar Pradesh) 52.96 secs.

3000m steeplechase (Asian Jr Q Time 9:36.78): Sumit Rathee (Haryana) 9:28.04 seconds, Vedant Sanjay Tikine (Maharashtra) 9:31.48 secs, Nikhil C (Karnataka) 9:35.25 secs.

Javelin throw (Asian Jr Q Mark 65.31m): Rohan Yadav (NCOE Patiala) 73.37m, Ashish Yadav (Uttar Pradesh) 73.12m, Rishabh Giri (Reliance) 72.96m.

Discus throw (Asian Jr Q Mark 50.41m): Nishchay (Haryana) 57.02m, Vaibhav (Himachal Pradesh) 56.09m, Ravi (Rajasthan) 54.34m.

Triple jump (Asian Jr Q Mark 15.62m): Royshan P (Tamil Nadu) 15.75m, Bhushan Shinde (Maharashtra) 15.67m, Dhanush Raj M (Kerala) 15.60m.

High jump (Asian Jr Q Mark 2.11m): Basant (Navy) 2.21m (MR), Afroz Ahmad (Jharkhand) 2.09m, Akash Kumar Verma (Delhi) 2.06m.

Women

200m (Asian Jr Q Time 24.34 seconds): Bhoomika Nehate (Maharashtra) 24.21 seconds, Aarti (Haryana) 24.46 secs, Neeru Pathak (NCOE Trivandrum) 24.50 secs.

800m (Asian Jr Q Time 2:07.56 seconds): Nagini (Karnataka) 2:12.06 secs, Vanshika (Uttar Pradesh) 2:13.30 secs, Geetika Dahiya (Haryana) 2:13.49 secs.

3000m (Asian Jr Q Time 9:38.91):: Sakshi Bhandari (Maharashtra) 9:45.43, Shradda Yadav (Uttar Pradesh) 9:45.49, Dipika Sharma (Madhya Pradesh) 9:45.57.

400 m (Asian Jr Q Time 59.20 seconds): Tanu Chaudhary (Uttar Pradesh) 59.38 secs, Apurva Anand Naik (Karnataka) 1:01.42 secs, Latika Dharan (Tamil Nadu) 1:01.43 secs.

3000m steeplechase (Asian Jr Q Time 11:31.35 seconds): Mani Yadav (Maharashtra) 11:10.59 seconds, Aisha Verma (Uttar Pradesh) 11:13.79, Anshu (Madhya Pradesh) 11:25.23.

Javelin throw (Asian Jr Q Mark 51.02m): Poonam (JSW) 51.64m (MR), Bhavya Pilania (JSW) 48.87m, Bhavya CJ (Karnataka) 47.23m.

Hammer throw (Asian Jr Q Mark 61.19m): Nandni (Uttar Pradesh) 58.78m, Anushka Yadav (Uttar Pradesh) 58.02m, Gunjan Singh (Uttar Pradesh) 50.52m.

Triple jump: (Asian Jr Q Mark 12.67m): Sadhana Ravi (Tamil Nadu) 12.97m (MR), Jasleen Kaur (Punjab) 12.72m, Shashi (Haryana) 12.12m.

High jump (Asian Jr Q Mark 1.74m): Pooja (Haryana) 1.80m, Juin Mantusa (West Bengal) 1.69m, Solanki Ramila Bhima (Gujarat) 1.63m.

Heptathlon (Asian Jr Q Mark 5432 points): Jaskiran Kaur (Uttarakhand) 4367 points, Alfaz Kaur Grewal (Punjab) 4194 points, Kushi (NOCE Patiala) 4157 points

