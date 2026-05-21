May 21, 2026

Asian Jr squash: Hridhaan Shah takes out Malaysian top seed in boys’ U-17 pre-quarters

Hridhaan Shah takes out Malaysian top seed, Muhammad Haiqal Hazim Bin Syarudin, in boys’ U-17 pre-quarters of the 33rd Asian Junior Individual Squash Championships in Panzhihua, China, on Thursday. Photo credit: SRFI

Mumbai, May 21 (IANS) India’s Hridhaan Shah took out Malaysian top seed Muhammad Haiqal Hazim Bin Syarudin 11-13, 11-5, 11-4, 11-7 in the boys’ U-17 pre-quarterfinals at the 33rd Asian Junior Individual Squash Championships in Panzhihua, China, on Thursday.

Joining Hridhaan in the boys’ U-17 quarterfinals are compatriots Lokesh Subramani and Shiven Agarwal, with Hridhaan meeting Lokesh next.

Meanwhile, Aryaveer Dewan, Gurveer Singh, and Yusha Nafees advanced to the quarterfinals in the boys’ U-19 category.

Other Indians to make the last-eight stage across categories are: Abhyuday Arora, Dhairya Gogia, and Amarya Bajaj in boys’ U-13, Alia Kankaria, Shanaya Parasrampuria, and Divyanshi Jain in girls’ U-13, Shresht Iyer and Dhruv Bopana in boys’ U-15, Aadya Budhia in girls’ U-15, Anika Dubey in girls’ U-17, and Unnati Tripathi in girls’ U-19.

Results involving Indians (pre-quarterfinals):

U-13 — Boys: Md Mustafa Khan (Pak) bt 5/8-Aaron Arambhan 11-6, 11-9, 9-11, 11-6; 3/4-Abhyuday Arora bt L Chandrasekaran (Mas) 11-5, 11-5, 11-5; Dhairya Gogia bt Li Jiaqi (Chn) 11-4, 11-4, 11-2; 3/4-Amarya Bajaj bt Kel Dameer Norifaizal (Mas) 11-8, 13-11, 11-3. Girls: 5/8-Alia Kankaria bt Sel Nuie Chew (Mas) 12-10, 11-8, 11-5; 3/4-Shanaya Parasrampuria bt Kul Arissa Sheikh (Mas) 22-24, 12-10, 11-5, 11-4; Kareena Sashikumar (SGP) bt Riyaa Dalal 11-7, 11-6, 11-7; 2-Divyanshi Jain bt Sayuri De Silva (SL) 11-3, 11-1, 11-0.

U-15 — Boys: 2-Shresht Iyer bt Junya Fujita (Jpn) 11-7, 11-8, 11-5; Md Sohail Adan (Pak) bt Dhruv Johri 11-6, 13-11, 11-3; 5/8-Dhruv Bopana bt Wayne Wilson (Mas) 11-6, 11-6, 11-7. Girls: 1-Ziyuan Yin (Chn) bt M Goushika 6-11, 11-7, 11-6, 13-11; Makaela Lin Cassidy (HK) bt Vasundhara Nangare 8-11, 11-5, 11-8, 11-6; 3/4-Aadya Budhia bt Sierra Chi Cheng Cao (Mac) 6-11, 11-4, 11-5, 11-4.

U-17 — Boys: Hridhaan Shah bt 1-Muhammad Haiqal Hazim Bin Syarudin (Mas) 11-13, 11-5, 11-4, 11-7; 5/8-Lokesh Subramani bt Jonghyun Yoon (Kor) 11-8, 11-1, 11-5; 5/8-Shiven Agarwal bt Sim Yeak Wei (Mas) 3-11, 10-12, 13-11, 11-8, 11-9; 2-Muhammad Raziq Putra (Mas) bt Raghav Vashistha 11-6, 8-11, 8-11, 11-3, 12-10. Girls: 3/4-Anika Dubey bt Tang Lok Yin (HK) 9-11, 11-3, 11-5, 11-2; Ooi Wen Min (Mas) bt Saanvi Kalanki 7-11, 11-5, 11-1, 11-8; 3/4-Pui Yin Chloe (HK) bt Riyansika Verma 11-7, 11-7, 11-3; Yek Rui Jean (Mas) bt Diva Shah 1-11, 11-3, 11-8, 11-4.

U-19 — Boys: 3/4-Aryaveer Dewan bt Lau Pak To (HK) 11-4, 11-3, 11-2; Gurveer Singh bt Sallam A Sufian (Mas) 11-4, 11-7, 11-2; Yusha Nafees bt Khairil Fariz (Mas) 11-4, 11-9, 11-4. Girls: Unnati Tripathi bt Akira Nakajima (Jpn) 11-5, 11-4, 11-5; Whitney Wilson (Mas) bt Akanksha Gupta 11-5, 11-6, 11-2; Ena Kwong (HK) bt Vyomika Khandelwal 11-3, 11-0, 11-1; 2-Helen Tang (HK) bt Eesha Shrivastava 11-5, 11-5, 11-4.

--IANS

bsk/

