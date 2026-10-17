October 17, 2026 5:32 PM हिंदी

Rajpal Yadav calls wife Radha 'the diamond of the family' in a sweet birthday wish

Rajpal Yadav calls wife Radha 'the diamond of the family' in a sweet birthday wish

Mumbai, Oct 17 (IANS) Actor Rajpal Yadav called his wife Radha 'the diamond of the family' in a sweet birthday wish for her on social media.

On Saturday, the 'Bhool Bhulaiyaa' actor dropped an adorable couple photograph with his better half and thanked his stars for having someone like her in his life.

He revealed that even after going through so much with him, she did not leave his side and stood firmly by him like a rock.

Rajpal shared on his official handle, "Mata-Pita, Guru (Dadda), mere andar ke Manoranjan Kumar (MRK) aur Param Pita Parmeshwar, Parmatma roopi Brahmand ke baad, agar meri zindagi mein kisi ka sabse bada karz hai, toh woh hai meri dear Radha ka Is karz ko main hriday se, khushi-khushi hamesha ke liye sweekar karta hoon aur is baat par proud bhi feel karta hoon ki tum meri zindagi mein aayi. Zindagi ki aapadhaapi ke har mod par, har mushkil ghadi mein, bina aapaa khoye, tumne mera saath kabhi nahi chhoda. (sic)."

"Mere saath itna sab kuch sehne ke baad bhi, tumne mere parivaar ke bachchon ko achhe se padhaya-likhaya aur unhe zindagi ki seekh di. Yeh sapna mera tha, lekin ise poora tumne kiya. Aaj tak tumne mujhse apne liye kuch bhi nahi maanga, balki apna sab kuch mere aur mere parivaar ki khushiyon ke liye nyochhaavar kar diya," he went on to add.

Praising Radha, he shared, "Sach mein, YOU ARE A DIAMOND IN OUR FAMILY".

"Is sab ke liye main jeevan bhar tumhara aabhari tha, aabhari hoon aur hamesha aabhari rahoonga. HAPPY BIRTHDAY TO MY SWEETHEART! Love you forever, meri jaan Radha!," Rajpal concluded the emotional birthday post.

For those who do not know, Rajpal's first wife, Karuna, unfortunately passed away shortly after childbirth. He has a daughter with him, Jyoti.

Later, he married Radha, with whom he has two daughters - Harshita and Rehanshi.

--IANS

pm/

LATEST NEWS

Alejandro Davidovich stuns top seed Alexander Zverev in semifinals of the Shanghai Masters in Shanghai, China, on Saturday. Photo credit: ATP

Shanghai Masters: Davidovich Fokina stuns top seed Alexander Zverev in semifinals

La Liga: Mourinho backs suspended Vinicius ahead of Sevilla clash

La Liga: Mourinho backs suspended Vinicius ahead of Sevilla clash

‘This is 90 minutes, based on soccer format’: Royal Desert Champions owner backs ADT10’s appeal, hopes to see more Indians. Photo credit: Credit: Royal Dessert Champions

‘This is 90 min, based on soccer format’: Royal Desert Champions owner backs ADT10’s appeal, hopes to see more Indians

When Jackie Shroff shared how he became 'Jaggu Dada'

When Jackie Shroff shared how he became 'Jaggu Dada'

Afghan envoy accuses Pakistan of being 'sole threat' to regional security (File image)

Afghan envoy accuses Pakistan of being 'sole threat' to regional security

Sikandar Kher lauds 'Prahaar'co-star Rajkummar Rao: I’ll be your screen partner anytime brother

Sikandar Kher lauds 'Prahaar' co-star Rajkummar Rao: I’ll be your screen partner anytime brother

FSSAI proposes science-based pesticide residue limits for tea

FSSAI proposes science-based pesticide residue limits for tea

All nine Indian seafarers on board chemical tanker YARA J safe in Romania: Embassy (Representational image)

All nine Indian seafarers on board chemical tanker YARA J safe in Romania: Embassy

Dulquer Salmaan's 'Aakasamlo Oka Tara' teaser promises an inspiring film filled with hope! (Photo: Swapna Cinema/X)

Dulquer Salmaan's 'Aakasamlo Oka Tara' teaser promises an inspiring film filled with hope!

East Bengal FC begin title defence against confident Churchill Brothers FC in the Indian Super League (ISL) 2026/27 at the Fatorda Stadium on Sunday. Photo credit: ISL

ISL 2026/27: East Bengal FC begin title defence against confident Churchill Brothers