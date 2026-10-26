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National Jr Athletics: Haryana’s promising thrower Nishchay breaks National U18 discus throw record

Haryana’s promising thrower Nishchay breaks National U18 discus throw record in the 41st National Junior Athletics Championships at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai on Monday. Photo credit: AFI

Chennai, Oct 26 (IANS) Haryana’s promising thrower Nishchay stamped his authority in the men’s U18 discus throw, setting a national record on his way to winning the gold medal at the 41st National Junior Athletics Championships at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai on Monday.

Nishchay began his gold medal campaign with an opening throw of 64.72m. It was better than the previous national and meet record of 64.09m recorded by Arjun in 2010. He further improved the national mark to 66.75m in his second legal throw. Nishchay’s third attempt was 64.70m. His last three attempts were no marks.

Rajasthan’s Vishal Kumar took home the silver medal with a throw of 57.72m, and Dev Chauhan of Haryana won the bronze medal (55.28m).

Results (day four):

Men's U20 Shot put: Akhand Pratap Singh (Uttar Pradesh) 18.12m, Aryan Satpute (Maharashtra) 18.08m, Abhimanyu Kushwaha (Maharashtra) 17.89m.

Men's U18 Discus throw: Nishchay (Haryana) 66.75m (national record), Vishal Kumar (Rajasthan) 57.72m, Dev Chauhan (Haryana) 55.28m.

Men's U18 5,000m race walk: Lal Krishna S (Kerala) 21:29.76 seconds, Pawan Singh Gurjar (Rajasthan) 21:30.93 seconds, Firdous Alam (Assam) 21:35.26 seconds.

Men's U18 Heptathlon: Advith V Yadav (Karnataka) 4860 points, Nagar Singh Kanesh (Madhya Pradesh) 4817 points, Akash Ashvini (Bihar) 4706 points.

Boys' U16 High jump: Jasbin James (Kerala) 1.80m, Jinay Shah (Gujarat)1.80m, Gulshan Kumar (Uttar Pradesh) 1.80m.

Boys' U16 Long jump: Arman Khan (Uttar Pradesh) 5.18m, Rohit Raj (Bihar) 5.06m, Longjam T (Manipur) 5.03m.

Women:

Women's U20 High jump: Juin Mantusa (West Bengal) 1.71m, Mohur Mukerjee (West Bengal) 1.71m, S Alice Deva Prasann (Tamil Nadu) 1.65m.

Women's U18 High jump: Shravani Sanas (Maharashtra) 1.63m, Ashmika CP (Kerala) 1.60m, Aaradhya Chaudhary (Rajasthan) 1.60m.

Women's U18 Discus throw: Oshin (Haryana) 43.81m, Maninder Kaur (Chandigarh) 42.81m, Sona Mohan T (Kerala) 42.12m.

Women's U18 3,000m race walk: Ranjana Yadav (Madhya Pradesh) 13:58.57 seconds, Bhumi (Delhi) 14:40.60 seconds, Manisha (Uttar Pradesh) 14:56.49 seconds.

Women's U18 Heptathlon: Muskan (Haryana) 4790 points, Anamika Ajesh (Kerala) 4743 points, Sonali Das (West Bengal) 4262 points.

Girls' U16 Long jump: Prapthi RV (Karnataka) 4.20m, Arthi SK (Tamil Nadu) 4.19m, Abinaya P (Tamil Nadu) 4.11m.

--IANS

bsk/

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Haryana’s promising thrower Nishchay breaks National U18 discus throw record in the 41st National Junior Athletics Championships at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai on Monday. Photo credit: AFI

National Jr Athletics: Haryana’s promising thrower Nishchay breaks National U18 discus throw record