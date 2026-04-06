April 06, 2026 6:22 AM

IPL 2026: When and where to watch KKR vs PBKS match, know all details

Kolkata, April 5 (IANS) Kolkata Knight Riders (KKR) will host Punjab Kings (PBKS) in the 12th match of the Indian Premier League (IPL) 2026, at the Eden Gardens.

Kolkata Knight Riders enter this match under pressure. They have lost their first two games against Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad in the IPL 2026 season. With their season still struggling, KKR is hoping home support will help them bounce back.

On the other hand, Punjab Kings have been one of the top teams so far. They started with a thrilling win over Gujarat Titans, followed by a strong victory against Chennai Super Kings in Chennai. Boosted by confidence and momentum, PBKS is looking to secure their third win in a row.

Match details:

When: Monday, April 6, 7:30 PM IST

Where: Eden Gardens, Kolkata

Where to watch: Star Sports Network and JioStar

Squads:

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (c), Rinku Singh (vc), Finn Allen, Tejasvi Dahiya, Manish Pandey, Rovman Powell, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Sarthak Ranjan, Tim Seifert, Rahul Tripathi, Daksh Kamra, Cameron Green, Sunil Narine, Rachin Ravindra, Varun Chakravarthy, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Saurabh Dubey, Kartik Tyagi, Blessing Muzarabani, Navdeep Saini, Prashant Solanki and Umran Malik.

Punjab Kings: Shreyas Iyer (c), Priyansh Arya, Harnoor Singh, Mitchell Owen, Vishnu Vinod, Nehal Wadhera, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Arshdeep Singh, Xavier Bartlett, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Musheer Khan, Praveen Dubey, Vishal Nishad, Suryansh Shedge, Prabhsimran Singh, Pyla Avinash, Shashank Singh.

--IANS

Shujaat Ali Quadri denies AIMIM link, flags misreporting over remarks on Jamiat

Shujaat Ali Quadri denies AIMIM link, flags misreporting over remarks on Jamiat

Meryl Streep reveals the inspiration behind her ‘The Devil Wears Prada’ character

Meryl Streep reveals the inspiration behind her ‘The Devil Wears Prada’ character

IPL 2026: David, Padikkal, Patidar fireworks help RCB register 43-run win over CSK (Ld)

IPL 2026: David, Padikkal, Patidar fireworks help RCB register 43-run win over CSK (Ld)

Kharge's Gujarat remark at Kerala rally sparks row; CM Bhupendra Patel hits back

Kharge's Gujarat remark at Kerala rally sparks row; CM Bhupendra Patel hits back

IPL 2026: Bhuvneshwar Kumar picks 3-41 as RCB register 43-run win over CSK

IPL 2026: Bhuvneshwar Kumar picks 3-41 as RCB register 43-run win over CSK

IPL 2026: When and where to watch KKR vs PBKS match, know all details

IPL 2026: When and where to watch KKR vs PBKS match, know all details

EAM Jaishankar speaks to Iranian Foreign Minister amid escalating regional tensions

EAM Jaishankar speaks to Iranian Foreign Minister amid escalating regional tensions

When Yash Chopra revealed why he used Madan Mohan’s music for ‘Veer-Zara’

When Yash Chopra revealed why he used Madan Mohan’s music for SRK-starrer ‘Veer-Zara’

Nepal announces two-day weekend for offices, schools amid oil supply disruption

Nepal announces two-day weekend for offices, schools amid oil supply disruption

Jane Kaczmarek says, ‘Malcolm in the Middle’ makers offered huge money to pull out Erik Per Sullivan out of retirement

Jane Kaczmarek says, ‘Malcolm in the Middle’ makers offered huge money to pull out Erik Per Sullivan out of retirement