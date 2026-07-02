DPL 2026 Women's Auction: Parunika Sisodia top buy at ₹14 lakh as franchises complete squads

New Delhi, July 2 (IANS) Left-arm spinner Parunika Sisodia emerged as the biggest buy at the Delhi Premier League (DPL) T20 Women’s Auction after being signed by East Delhi Riders for ₹14 lakh, as the four franchises assembled their squads for the third edition of the tournament.
The auction witnessed intense bidding, strategic Right to Match (RTM) moves, and marquee signings, underlining the growing profile of the women’s competition, which has established itself as one of India’s leading domestic T20 platforms.
East Delhi Riders strengthened their squad by signing marquee players Parunika Sisodia and Simran Dil Bahadur, while Central Delhi Queens acquired all-rounder Arushi Goel to partner retained marquee all-rounder Soni Yadav.
North Delhi Strikers bolstered their bowling attack by adding Priya Mishra alongside retained marquee player Ayushi Soni, while South Delhi Superstarz signed India batter Priya Punia to complement retained India U-19 player Shweta Sehrawat.
Besides Parunika’s ₹14 lakh deal, Arushi Goel was the second-most expensive player at ₹11 lakh after being picked by Central Delhi Queens.
The top seven most expensive players at the auction were:
Parunika Sisodia – East Delhi Riders – ₹14 lakh
Arushi Goel – Central Delhi Queens – ₹11 lakh
Sumiti Soni – Central Delhi Queens – ₹8 lakh
Simran Dil Bahadur – East Delhi Riders – ₹8 lakh
Purva Siwach – East Delhi Riders – ₹7 lakh
Samaira Raghav – North Delhi Strikers – ₹7 lakh
Pragya Rawat - East Delhi Riders - ₹7 lakh
Franchises also strategically exercised their Right to Match (RTM) cards to retain proven performers from last season. East Delhi Riders brought back Pragya Rawat for ₹7 lakh, while North Delhi Strikers used RTM to re-sign all-rounder Samaira Raghav for ₹7 lakh.
By the end of the auction, all four franchises assembled balanced squads featuring a blend of experienced performers and promising young talent, setting the stage for a highly competitive edition of the DPL T20 2026 Women’s competition.
Complete squads:
Central Delhi Queens: Soni Yadav, Arushi Goel, Monika, Deeksha Sharma, Nidhi Mahto, Sumiti Soni, Medhavi Bidhuri, Ritisha Khushi, Nidhi Tanwar, Kanika Mathur, R Priyadarshni, Riya Kondal, Saachi, Jyoti, Mallika Khatri, Neha Parmar, Puja Halder, Akshita Jain, Nishtha Bisht, Kashvi Kumar, Chelcy Yadav, Tanu Chauhan.
East Delhi Riders: Parunika Sisodia, Simran Dil Bahadur, Bharti Rawal, Pragya Rawat, Purva Siwach, Vanshika Lila, Aarna Dudeja, Goyinka Sharma, Mahi Chauhan, Nilanchal Nerwal, Sonakshi, Tamanna Singh, Suhana Attri, Ishika, Riti Tomar, Hridya Sharma, Neha Chhillar, Urvashi Gupta, Jasleen Kaur, Geet Rarhana, Yashasvi Dhiman, Rajshri Yadav.
North Delhi Strikers: Ayushi Soni, Priya Mishra, Nazma, Upasana Yadav, Riya Shokeen, Shivi Sharma, Anshu Nagar, Archana, Reshika Beniwal, Samaira Raghav, Samridhi Dhingra, Armeet Kaur, Nandini Giri, Priyanshi, Ananya Bhardwaj, Manshi Garg, Shivani Jangid, Shweta Singh, Nancy Tyagi, Apeksha Anand, Jhilmil, Anamika.
South Delhi Superstarz: Priya Punia, Shweta Sehrawat, Ekta Bhadana, Tanisha Singh, Disha Nagar, Mayuri Singh, Nishika Singh, Himakshi Chaudhary, Tanishqa Singh, Aarti Kumari, Chhavi Gupta, Kashish, Ananya Pahuja, Avleen Kaur, Harshita, Mitali R, Geetanjali, Pragati Bisht, Anamika Kumari, Yashika, Roopali Vishwa Mohan.
--IANS
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