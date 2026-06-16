Indian Athletics Series: Kiran Pahal wins women’s 400m in Surat

Surat, June 16 (IANS) Haryana’s international runner Kiran Pahal was a comfortable winner in the women’s 400m in the 12th leg of the Indian Athletics Series held in Surat on Tuesday. Kiran Pahal, 25, clocked 53.49 seconds to secure his place atop the podium.

Kiran's season best of 52.89 seconds was clocked recently at the Ludhiana leg of the Indian Athletics Series. She competed at the 2024 Paris Olympic Games and has a personal best of 50.92 seconds for the 400m.

The men’s 400m title went to Pradeep S. of Tamil Nadu. His winning time was 48.41 seconds.

Haryana’s Naveen Kumar Dagar made a comeback to competition after a long gap. He won the men's 3,000m steeplechase with a time of 9:09.80 secs.

Charu Shoukeen of Delhi emerged as the fastest female in the event, winning the women's 100m in 12.29 secs. Heeral Johri of Madhya Pradesh finished second in 12.56 secs while Chaarvi Poojari of Uttar Pradesh took the third spot in 12.79 secs.

Results:

Men: 400m: Pradeep S (Tamil Nadu) 48.41 secs, Brajesh Singh (Madhya Pradesh) 48.70 secs, Vedant Sananse (Maharashtra) 48.85 secs.

800m: Nilkantha Ray (Army) 1:50.45, Shiva Tomar (Uttar Pradesh) 1:50.78, Aman Kumar (Haryana) 1:51.98.

400m hurdles: Nikhil Bhardwaj (Navy) 52.69 secs, Sunil Mourya (Maharashtra) 52.92 secs, Rakshith R (NCOE Bangaluru) 53.80 secs.

3000m steeplechase: Naveen Kumar Dagar (Haryana) 9:09.80 secs, Ashish Pal (All India Police) 9:21.28 secs, Raj Kumar (Uttar Pradesh) 9:21.85 secs.

Long jump: Avinash Kumar (Haryana) 7.72m, Lakhveer Singh (Punjab) 7.58m, Bhupender Singh (Railway Sports) 7.56m.

Triple jump: Jay Shah (Maharashtra) 15.68m, Vivek Gupta (Maharashtra) 15.44m, Bhuva Kailas (Gujarat) 14.78m.

Javelin throw: Aditya (Haryana) 67.74m, Sarvesh Bharat (Maharashtra) 66.40m, Nitesh Yadav (Army) 65.05m.

Women

100m: Charu Shoukeen (Delhi) 12.29 secs, Heeral Johri (Madhya Pradesh) 12.56 secs, Chaarvi Poojari (Uttar Pradesh) 12.79 secs.

400m: Kiran Pahal (Haryana) 53.49 secs, Akanksha Gavade (Maharashtra) 58.70 secs, Rama Tanwar (Rajasthan) 1:02.21 secs.

800m: Amandeep Kaur (Punjab) 2:18.88, Anjali (Uttar Pradesh) 2:19.94, Anuva Das (West Bengal) 2:20.15.

3000m steeplechase: Kumari Parru (Rajasthan) 11:05.58 secs, Saloni (Rajasthan) 11:12.84 secs, Mori Vandana (Gujarat) 11:17.08 secs.

Triple jump: Aleena T Saji (Kerala) 12.88m, Arshdeep Kaur (Punjab) 12.67m, Jenimol Joy (All India Police) 12.42m.

U20

Men: 100m: Sarthak Rajendra (Maharashtra) 11.26 secs, Archit Sanjay (Maharashtra) 11.53 secs, Ved Patel (Gujarat) 11.89 secs.

400m: Himanshu Rajendra (Gujarat) 47.66 secs, Sagar Saini (Haryana) 48.74 secs, Ranjeet (Madhya Pradesh) 49.15 secs.

800m: Rohit Bhil (Gujarat) 2:01.15, Umesh Tamkhane (Maharashtra) 2:11.27, Aman Kumar (Haryana) 2:11.98.

U20:

Women: 100m: Kajal (Gujarat) 12.02 secs, Vala Roshanba (Gujarat) 12.17 secs, Mihika Vaibhav (Maharashtra) 12.99 secs.

--IANS

bsk/