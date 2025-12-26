Sub-jr Men Academy Hockey: Ritu Rani, Punjab Club, Salute, and HAR score big wins

Surat (Gujarat), Dec 26 (IANS) Ritu Rani Hockey Academy, Roundglass Punjab Hockey Club Academy, Salute Hockey Academy, and HAR Hockey Academy recorded big wins on day three of the 3rd Hockey India Sub-Junior Men Academy Championship 2025 - Zone A & B at the Veer Narmad South Gujarat University Hockey Ground in Surat, Gujarat, on Friday.
The day’s action began in Pool D, with Ritu Rani Hockey Academy registering a 3-1 victory against Namdhari XI. Sandeep Singh (4’), Krishna (48’), and Anmoldeep Singh (54’) scored for the winners, while Rajbir Singh (34’) got on the scoresheet for Namdhari XI.
In Pool C, Roundglass Punjab Hockey Club Academy secured an 8-0 win against Cheema Hockey Academy. Captain Arshdip Singh (6’), Sanmukh Singh (18’), Arjandeep Singh (19’), Varinder Singh (20’), Karan Kumar (24’), Harshjot Singh (40’), Manveer Singh (58’), and Arshdeep Singh (60’) all contributed with a goal each.
In the same pool, Salute Hockey Academy prevailed 3-0 against Sports Authority of Gujarat - Hockey Academy. Captain Uday Randhawa (14’, 24’) bagged a brace with Saurabh Kumar (27’) also finding the back of the net.
In Pool B, HAR Hockey Academy defeated Republican Sports Club 10-1. Nakhil Rana (1’, 6’, 25’) bagged a hat-trick, while Captain Sachin (21’, 22’) and Rahul Nain (47’, 50’) scored a brace each. Sahil (15’), Karan (16’), and Ashish (42’) got on the scoresheet as well. For the Republican Sports Club, Dhruv Thangaswamy (35’) scored their only goal of the game.
Army Boys Sports Company will take on Ritu Rani Hockey Academy in semifinal 1, while Sail Hockey Academy will face Roundglass Punjab Hockey Club Academy in semifinal 2 on December 28.
Earlier on Thursday, Ghumanhera Riser’s Academy, Pritam Siwach Hockey Academy, Sonepat, S.G.P.C Hockey Academy, and Army Boys Sports Company registered emphatic victories on Day 2.
Namdhari XI, Roundglass Punjab Hockey Club Academy, Sports Authority of Gujarat - Hockey Academy, and Sail Hockey Academy registered crucial wins on day two of the 3rd Hockey India Sub Junior Men Academy Championship 2025 - Zone A & B.
--IANS
bsk/