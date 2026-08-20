Southern Slam squash: Arihant stuns men’s top seed Aryan Pratap Singh in quarterfinals

Chennai, Aug 20 (IANS) Arihant KS stunned top seed Aryan Pratap Singh 11-5, 11-2, 11-5 in the men’s quarterfinals of the Southern Slam squash at the Indian Squash Academy in Chennai on Thursday.
Meanwhile, in the women’s quarterfinals, Eesha Shrivastava rallied to beat 3/4 seed Shameena Riaz 7-11, 11-4, 11-7, 11-8. Eesha also advanced to the U-19 girls' semifinals.
Earlier on Wednesday, Vedant Patel, seeded 3/4, rallied from 2-0 down to beat Lokesh Subramani 8-11, 9-11, 11-4, 11-2, 11-6 in the men’s pre-quarterfinals of the Southern Slam squash.
In women’s, top seed Nirupama Dubey defeated Akanksha Gupta 11-8, 11-5, 11-8 and second seed Pooja Arthi R. beat Sahana Kalaivanan 11-4, 11-4, 11-6 in the pre-quarterfinals.
Almost 400 players are taking part across 12 categories in the premier tournament, which runs until Saturday.
Results (quarterfinals; Indians unless specified):
Men: Arihant KS bt 1-Aryan Pratap Singh 11-5, 11-2, 11-5; Gurveer Singh bt Purav Rambhia 11-8, 11-3, 11-5; Vedant Patel bt Kunal Singh 13-11, 12-10, 11-9; 2-Rahul Baitha bt Hridhaan Shah 11-3, 11-6, 11-2.
Women: 1-Nirupama Dubey bt Vyomika Khandelwal 11-6, 11-4, 11-1; Rathika Seelan bt Reiva Nimbalkar 11-8, 11-7, 11-7; 2-Pooja Arthi R bt Aarika Mishra 11-5, 11-6, 11-7; Eesha Shrivastava bt Shameena Riaz 7-11, 11-4, 11-7, 11-8.
Boys U-19: 1-Purav Rambhia bt Meyappan P 11-8, 11-6, 11-6; Raghav Vashishtha bt Rahul Sanjay Balakrishnan 5-11, 11-5, 11-8, 11-9; Shravin Jain bt Arjun Morey 11-6, 12-10, 10-12, 11-7; Yuvaditya Jain bt Ijaz Mohammed 11-9, 6-11, 13-11, 11-2.
Boys U-17: 1-Shreyansh Jha bt Aryaman Singh 11-9, 11-5, 11-8; Saharsh Shahra bt Dharshan K 11-8, 5-11, 11-7, 11-6; Hridhaan Shah bt Harshal Rana 11-3, 11-7, 11-5; 2-Lokesh Subramani bt Manuth Dassanayake (SL) 8-11, 11-3, 11-3, 11-8.
Boys U-15: 1-Jackrish Sashikumar (SGP) bt Soham Sarda 11-1, 11-8, 7-11, 11-7; Dhruv Johri bt Ayaan Dhanuka 6-11, 11-3, 11-8, 11-6; Ruan Ram Tadanki bt Akshat Singhal 6-11, 6-11, 11-5, 11-3, 11-9; 2-Fareed Andrabi bt Vivek Shinde 11-8, 11-6, 11-6.
Boys U-13: 1-Kaelen Evan Low (SGP) bt Aryan SK 11-4, 11-4, 11-4; Zeyn Ali bt Haribala K 11-7, 11-5, 11-5; Vihaan Chandhok bt Varun Partiban (MAS) 11-5, 11-1, 11-9; 2-Ridaan Gupta bt Lakhvanth AP 11-9, 12-14, 11-8, 14-12.
Boys U-11: 1-Yuchen Mason Han (SGP) bt Joshua Lek (SGP) 11-1, 11-7, 11-8; Viraaj Wadhwani bt Rudransh Prabhakar 11-9, 12-10, 14-12; Vedant Shinde bt Yuvaan Verma 11-8, 8-11, 9-11, 11-7, 11-9; 2-Agastya Uppal bt Viraj Shinde 11-9, 11-8, 12-10.
Girls U-19: 1-Akanksha Gupta bt Diva Shah 12-10, 15-13, 2-11, 11-8; Devashree Arora bt Taliah Cheong (SGP) 11-7, 11-7, 11-3; Vyomika Khandelwal bt Sahana Kalaivanan 11-9, 11-5, 12-10; 2-Eesha Shrivastava bt Kriya Saravanan 11-6, 11-4, 11-5.
Girls U-17: Aarika Mishra bt 1-Vasundhara Nangare 12-10, 11-8, 11-9; Riyansika Verma bt Shiuli Nataraj (SGP) 11-5, 11-8, 10-12, 11-4; Kaashvi Mangal bt Anya Sood 11-8, 11-9, 11-5; Yushan Jacintha Han (SGP) bt 2-Ravinaasri Nanthakumar (MAS) 11-5, 11-8, 11-3.
Girls U-15: 1-Kelihla Cheong (SGP) bt Rachel Markose (SGP) 11-1, 11-7, 11-6; Diva Parasrampuria bt Sanaita Singh 11-3, 11-3, 11-2; Divyanshi Jain bt Devki Anand 11-1, 11-0, 11-3; 2-Goushika M bt Shanaya Parasrampuria 11-7, 9-11, 8-11, 11-5, 11-1.
Girls U-13: 1-Keerti Bala (MAS) bt Sanavi Tidke 11-4, 11-7, 11-5; Aadhya Grover bt Yu Xi Kai (HK) 11-4, 11-9, 11-9; Akshara Makhija bt Dhriti Ganji 11-4, 11-7, 11-6; 2-Riyaa Dalal bt Sameeksha Sugumar 11-5, 11-3, 11-7.
Girls U-11: 1-Meera Ruthiran (MAS) bt Anam Yadav 11-8, 11-5, 11-1; Inaya Andrabi bt Barisha Begam 6-11, 11-5, 10-12, 11-7, 11-9; Anshika Kumari bt Amirtha Kundave 11-7, 11-5, 11-6; 2-Gaurvi Ajmera bt Navya Khatri 11-3, 11-1, 11-2.
--IANS
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