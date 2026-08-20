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Southern Slam squash: Arihant stuns men’s top seed Aryan Pratap Singh in quarterfinals

Arihant KS stuns men’s top seed Aryan Pratap Singh in quarterfinals of the Southern Slam squash championships at the Indian Squash Academy in Chennai on Thursday. Photo credit: SRFI

Chennai, Aug 20 (IANS) Arihant KS stunned top seed Aryan Pratap Singh 11-5, 11-2, 11-5 in the men’s quarterfinals of the Southern Slam squash at the Indian Squash Academy in Chennai on Thursday.

Meanwhile, in the women’s quarterfinals, Eesha Shrivastava rallied to beat 3/4 seed Shameena Riaz 7-11, 11-4, 11-7, 11-8. Eesha also advanced to the U-19 girls' semifinals.

Earlier on Wednesday, Vedant Patel, seeded 3/4, rallied from 2-0 down to beat Lokesh Subramani 8-11, 9-11, 11-4, 11-2, 11-6 in the men’s pre-quarterfinals of the Southern Slam squash.

In women’s, top seed Nirupama Dubey defeated Akanksha Gupta 11-8, 11-5, 11-8 and second seed Pooja Arthi R. beat Sahana Kalaivanan 11-4, 11-4, 11-6 in the pre-quarterfinals.

Almost 400 players are taking part across 12 categories in the premier tournament, which runs until Saturday.

Results (quarterfinals; Indians unless specified):

Men: Arihant KS bt 1-Aryan Pratap Singh 11-5, 11-2, 11-5; Gurveer Singh bt Purav Rambhia 11-8, 11-3, 11-5; Vedant Patel bt Kunal Singh 13-11, 12-10, 11-9; 2-Rahul Baitha bt Hridhaan Shah 11-3, 11-6, 11-2.

Women: 1-Nirupama Dubey bt Vyomika Khandelwal 11-6, 11-4, 11-1; Rathika Seelan bt Reiva Nimbalkar 11-8, 11-7, 11-7; 2-Pooja Arthi R bt Aarika Mishra 11-5, 11-6, 11-7; Eesha Shrivastava bt Shameena Riaz 7-11, 11-4, 11-7, 11-8.

Boys U-19: 1-Purav Rambhia bt Meyappan P 11-8, 11-6, 11-6; Raghav Vashishtha bt Rahul Sanjay Balakrishnan 5-11, 11-5, 11-8, 11-9; Shravin Jain bt Arjun Morey 11-6, 12-10, 10-12, 11-7; Yuvaditya Jain bt Ijaz Mohammed 11-9, 6-11, 13-11, 11-2.

Boys U-17: 1-Shreyansh Jha bt Aryaman Singh 11-9, 11-5, 11-8; Saharsh Shahra bt Dharshan K 11-8, 5-11, 11-7, 11-6; Hridhaan Shah bt Harshal Rana 11-3, 11-7, 11-5; 2-Lokesh Subramani bt Manuth Dassanayake (SL) 8-11, 11-3, 11-3, 11-8.

Boys U-15: 1-Jackrish Sashikumar (SGP) bt Soham Sarda 11-1, 11-8, 7-11, 11-7; Dhruv Johri bt Ayaan Dhanuka 6-11, 11-3, 11-8, 11-6; Ruan Ram Tadanki bt Akshat Singhal 6-11, 6-11, 11-5, 11-3, 11-9; 2-Fareed Andrabi bt Vivek Shinde 11-8, 11-6, 11-6.

Boys U-13: 1-Kaelen Evan Low (SGP) bt Aryan SK 11-4, 11-4, 11-4; Zeyn Ali bt Haribala K 11-7, 11-5, 11-5; Vihaan Chandhok bt Varun Partiban (MAS) 11-5, 11-1, 11-9; 2-Ridaan Gupta bt Lakhvanth AP 11-9, 12-14, 11-8, 14-12.

Boys U-11: 1-Yuchen Mason Han (SGP) bt Joshua Lek (SGP) 11-1, 11-7, 11-8; Viraaj Wadhwani bt Rudransh Prabhakar 11-9, 12-10, 14-12; Vedant Shinde bt Yuvaan Verma 11-8, 8-11, 9-11, 11-7, 11-9; 2-Agastya Uppal bt Viraj Shinde 11-9, 11-8, 12-10.

Girls U-19: 1-Akanksha Gupta bt Diva Shah 12-10, 15-13, 2-11, 11-8; Devashree Arora bt Taliah Cheong (SGP) 11-7, 11-7, 11-3; Vyomika Khandelwal bt Sahana Kalaivanan 11-9, 11-5, 12-10; 2-Eesha Shrivastava bt Kriya Saravanan 11-6, 11-4, 11-5.

Girls U-17: Aarika Mishra bt 1-Vasundhara Nangare 12-10, 11-8, 11-9; Riyansika Verma bt Shiuli Nataraj (SGP) 11-5, 11-8, 10-12, 11-4; Kaashvi Mangal bt Anya Sood 11-8, 11-9, 11-5; Yushan Jacintha Han (SGP) bt 2-Ravinaasri Nanthakumar (MAS) 11-5, 11-8, 11-3.

Girls U-15: 1-Kelihla Cheong (SGP) bt Rachel Markose (SGP) 11-1, 11-7, 11-6; Diva Parasrampuria bt Sanaita Singh 11-3, 11-3, 11-2; Divyanshi Jain bt Devki Anand 11-1, 11-0, 11-3; 2-Goushika M bt Shanaya Parasrampuria 11-7, 9-11, 8-11, 11-5, 11-1.

Girls U-13: 1-Keerti Bala (MAS) bt Sanavi Tidke 11-4, 11-7, 11-5; Aadhya Grover bt Yu Xi Kai (HK) 11-4, 11-9, 11-9; Akshara Makhija bt Dhriti Ganji 11-4, 11-7, 11-6; 2-Riyaa Dalal bt Sameeksha Sugumar 11-5, 11-3, 11-7.

Girls U-11: 1-Meera Ruthiran (MAS) bt Anam Yadav 11-8, 11-5, 11-1; Inaya Andrabi bt Barisha Begam 6-11, 11-5, 10-12, 11-7, 11-9; Anshika Kumari bt Amirtha Kundave 11-7, 11-5, 11-6; 2-Gaurvi Ajmera bt Navya Khatri 11-3, 11-1, 11-2.

--IANS

bsk/

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