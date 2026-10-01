Naseem, Noor, Shanaka among draft picks for Abu Dhabi T10 League 2026

New Delhi, Oct 1 (IANS) Several international stars were picked in the Abu Dhabi T10 League player draft on Wednesday as teams completed their squads ahead of the upcoming season, which gets underway from November 7.

Naseem Shah (Royal Desert Champions), Noor Ahmad (Emirates Eagles), Muhammad Amir (UAE Bulls), Alzarri Joseph (Arabian Aces), Dasun Shanaka (Yas Lions), Shadab Khan (UAE Bulls), Kusal Perera (Emirates Eagles) and Chris Jordan (Royal Desert Champions), among others, headlined the draft.

Several leading UAE players also joined the squads, with the likes of Alishan Sharafu (Arabian Aces), Aayan Afzal Khan (Royal Desert Champions), Muhammad Waseem (Royal Desert Champions), Haider Razzaq (Emirates Eagles), Muhammad Rohid (UAE Bulls), Ansh Tandon (Yas Lions) and Luqman Faisal (Emirates Eagles) set to be in action in the upcoming season.

UAE have more local player presence with the likes of Awais Ali Shah (United Tigers), Dhruv Parashar (Royal Desert Champions), Harshit Kaushik (Emirates Eagles), Wali Muhammad (UAE Bulls), Adithya Shetty (United Tigers), Haider Ali (Yas Lions) and Vriitya Arvind (Arabian Aces) also selected.

Former Indian cricketer KS Bharat will also be in action for Emirates Eagles, with Alex Hales, Hassan Nawaz, Kusal Perera, David Wiese and Chris Green also part of the squad. Noor Ahmad, Rehan Ahmed and Ali Raza further strengthen the bowling department, complementing pre-draft signings Rovman Powell, Shimron Hetmyer and Trent Boult.

The Royal Desert Champions have strong players like Naseem Shah, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera and Chris Jordan. Muhammad Waseem, Brandon King and Jayanth Liyanage give the batting strength, while Gulbadin Naib and Keemo Paul provide all-round ability. The side already had Nicholas Pooran, Phil Salt and Sherfane Rutherford on board as pre-draft signings.

The UAE Bulls have been bolstered by power-hitting options through Andre Fletcher, Aneurin Donald, Khwaja Nafay, Max Bryan and Azam Khan, with Shadab Khan and Khushdil Shah offering all-round depth. The pace attack has the likes of Muhammad Amir and Nuwan Thushara, while the franchise had already secured Kieron Pollard, Sunil Narine and Romario Shepherd before the Draft.

Azmatullah Omarzai, Odean Smith and Mahedi Hasan have joined The United Tigers, with Abbas Afridi and Sufyan Moqim also present. The Tigers’ pre-draft haul comprised the Pakistani trio of Fakhar Zaman, Iftikhar Ahmed and Faheem Ashraf.

The Yas Lions have plenty of experience with James Vince, Dasun Shanaka, Tom Moores and Akeal Hosein among their notable selections. Eshan Malinga and Obed McCoy build their bowling strength, while the Lions had already secured Jason Holder, David Willey and Andries Gous before the Draft. Netherlands’ Aryan Dutt also joins the squad as their Associate Member selection.

Arabian Aces: Moeen Ali*, Andre Russell*, Liam Livingstone*, Alishan Sharafu, Muhammad Arfan, Tom Kohler-Cadmore, Richard Gleeson, Sam Billings, Paul Walter, Alzarri Joseph, Imran Tahir, Salman Irshad, Quentin Sampson, Dwaine Pretorius, Vriitya Arvind, Ibrahim Masood, Amshi De Silva, Dunith Wellalage

Emirates Eagles: Rovman Powell*, Shimron Hetmyer*, Trent Boult*, Haider Razzaq, Luqman Faisal, David Wiese, Noor Ahmad, Alex Hales, KS Bharat, Akif Javed, Hassan Nawaz, Rehan Ahmed, Ali Raza, Chris Green, Harshit Kaushik, Hilal Afghan, Toby Albert, Kusal Perera

Royal Desert Champions: Nicholas Pooran*, Phil Salt*, Sherfane Rutherford*, Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Muhammad Waseem, Naseem Shah, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Luke Wood, Gulbadin Naib, Brandon King, Janith Liyanage, Keemo Paul, Dhruv Parashar, Raizal Nadir, Tajinder Singh Dhillon, Chris Jordan

UAE Bulls: Kieron Pollard*, Sunil Narine*, Romario Shepherd*, Muhammad Rohid, Tahir Zaman, Aneurin Donald, Muhammad Amir, Andre Fletcher, Khwaja Nafay, Nuwan Thushara, Khushdil Shah, Mohammad Wasim Jr, Max Bryant, Azam Khan, Wali Muhammad, Uddish Suri, Bradley Currie, Shadab Khan

United Tigers: Fakhar Zaman*, Iftikhar Ahmed*, Faheem Ashraf*, Zeeshan Naseer, Awais Ali Shah, Azmatullah Omarzai, Sufyan Moqim, Abbas Afridi, Odean Smith, Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Habibur Rahman Sohan, Noor ul Rahman, Shamim Hossain, Adithya Shetty, Noor Ullah Ayubi, Paul van Meekeren, Yasin Patel

Yas Lions: Jason Holder*, David Willey*, Andries Gous*, Ajay Kumar, Ansh Tandon, James Vince, Dasun Shanaka, Eshan Malinga, Karim Janat, Sanjay Krishnamurthi, Tom Moores, Khuzaima Bin Tanveer, Obed McCoy, Kamil Pooran, Haider Ali, Masood Gurbaz, Aryan Dutt, Akeal Hosein

*Players signed before the Abu Dhabi T10 Player Draft.

--IANS

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