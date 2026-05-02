T20 Mumbai League 2026: Parkar, Pawar, Musheer, and Arjun Tendulkar among top buys as auction witnesses fierce bids

Mumbai, May 2 (IANS) Aakash Parkar, Prasad Pawar, Musheer Khan, and Arjun Tendulkar emerged as the top buys as the Mumbai Cricket Association (MCA) successfully concluded on Saturday the player auction for the men's section of the highly anticipated fourth season of the T20 Mumbai League.
Following the success of the inaugural Women’s League auction earlier on Saturday, the men’s franchises battled it out on the bidding table to finalise their rosters, blending established international stars with the city’s most promising emerging talent.
The Season 4 auction saw intense bidding wars, with all-rounder Akash Parkar becoming one of the most valued acquisitions, going to SoBo Mumbai Falcons for ₹12 lakh. Wicketkeeper-batsman Prasad Pawar (₹11.50 lakh) and the versatile Musheer Khan (₹11 lakh) were secured by Arcs Andheri in a clear statement of intent.
Shreyas, Surya, Rahane, Yashasvi, and Shardul among Icon Players
Earlier, the league confirmed a power-packed list of Icon Players who will lead their respective franchises. The roster features Indian internationals and Mumbai stalwarts, including Suryakumar Yadav (Triumph Knights Mumbai North East), Shreyas Iyer (SoBo Mumbai Falcons), Ajinkya Rahane (North Mumbai Panthers), Shivam Dube (Arcs Andheri), Yashasvi Jaiswal (Bandra Blasters), Shardul Thakur (Eagle Thane Strikers), Sarfaraz Khan (Aakash Tigers), and Tushar Deshpande (MSC Maratha Royals).
The auction underscored the league's reputation as a launchpad for future stars. Arjun Tendulkar remained a key focus, joining Arcs Andheri for ₹10 lakh. On the other hand, young sensations Ayush Mhatre and Suryansh Shedge were retained by Triumph Knights to maintain their championship core.
Ajinkya Naik, President, MCA, said: “The T20 Mumbai League continues to grow as one of the most competitive domestic T20 platforms in the country. The intensity we witnessed at the auction reflects both the depth of talent in Mumbai and the confidence franchises have in this ecosystem. With a strong core of players now in place, we are set for a season that will raise the bar in terms of quality, competitiveness, and overall standard of cricket.”
Rajdip Gupta, Chairman, League Governing Council, added: “The auction has once again highlighted the strength of Mumbai’s cricketing pipeline. Franchises have been strategic in their approach, securing a balanced mix of experienced performers and emerging talent. This combination is key to sustaining a high-performance environment, and we expect Season 4 to deliver a highly competitive and exciting brand of cricket.”
The tournament is set to kick off in June, with the dates and venues to be announced in due course. Earlier in the day, the inaugural T20 Mumbai Women’s League auction took place, with teenage sensation Ira Jadhav making headlines as Aakash Tigers splurged ₹10 lakh to secure her.
Complete Squads: T20 Mumbai League Season 4
Aakash Tigers MWS: Sarfaraz Khan (Icon Player), Shams Mulani (Retained), Jay Bista (Retained), Vinayak Bhoir (₹9 lakh), Akash Anand (₹5 lakh), Sourabh Singh (₹3.75 lakh), Naman Pushpak (₹3.50 lakh), Ajit Yadav (₹3.50 lakh), Akshat Jain (₹3 lakh), Shashank Attarde (₹3 lakh), Prince Badiani (₹3 lakh), Saksham Parashar (₹3 lakh), Ankur Singh (₹2.50 lakh), Sagar Patil (₹2.25 lakh), Kruthik Hanagavadi (₹2 lakh), Varun Lavande (₹2 lakh), Jay Dhatrak (₹2 lakh), Harsh Rane (₹2 lakh), MD Jamshed Alam (₹2 lakh), Arnav Dhole (₹2 lakh).
Arcs Andheri: Shivam Dube (Icon Player), Pragnesh Kanpillewar(Retained), Deepak Shetty (Retained), Prasad Pawar (₹11.50 lakh), Musheer Khan (₹11 lakh), Arjun Tendulkar (₹10 lakh), Divyaansh Sksena (₹7 lakh), Gaurav Jathar (₹5 lakh), Hrishikesh Gore (₹3.25 lakh), Himanshu Singh (₹3 lakh), Karthik Shaji Kumar (₹3 lakh), Siddid Tiwari (₹3 lakh), Ayush Jethwa (₹3 lakh), Kiaan Parekh (₹2 lakh), Ashutosh Ghagre (₹2 lakh), Ajay Mishra (₹2 lakh), Prasoon Singh (₹2 lakh), Moin Ahmed (₹2 lakh), Rishi Shah (₹2 lakh).
Bandra Blasters: Yashasvi Jaiswal (Icon Player), Suved Parkar (Retained), Dhrumil Matkar (Retained), Royston Dias (₹8 lakh), Jay Jain (₹8 lakh), Karsh Kothari (₹5 lakh), Sagarr Chhabriaa (₹4.75 lakh), Dhanit Raut (₹3.50 lakh), Prateekkumar Ravishankar Yadav (₹3 lakh), Om Shyamsundar Keshkamat (₹3 lakh), Parag Khanapurkar (₹3 lakh), Tatsat Singh (₹3 lakh), Aadit Sairaj Bahutule (₹2.25 lakh), Atif Attarwala (₹2 lakh), Aashray Sajnani (₹2 lakh), Virendra Yadav (₹2 lakh), Sohum Chandrashekhar Sabnis (₹2 lakh), Sairaj Nair (₹2 lakh), Hersh Tank (₹2 lakh), Aditya Anand (₹2 lakh).
Eagle Thane Strikers: Shardul Thakur (Icon Player), Atharva Ankolekar(Retained), Sairaaj Patil (Retained), Onkar Tukaram Tarmale (₹7 lakh), Sumeir Samrat Zaveri (₹4.50 lakh), Amartya Raje (₹3 lakh), Rohan Rajendra Ghag (₹3 lakh), Shashwat Yogesh Jagtap (₹3 lakh), Vinay Suresh Kunwar (₹3 lakh), Manan Rakesh Bhatt (₹3 lakh), Siddhant Manoj Singh (₹2.50 lakh), Aditya Vinod Giri (₹2 lakh), Anuj Vinod Giri (₹2 lakh), Ayaan Mohit Jain (₹2 lakh), Dhanay Parekh (₹2 lakh), Eknath Dinesh Kerkar (₹2 lakh), Kartik Mithilesh Mishra (₹2 lakh), Shashikant Eknath Kadam (₹2 lakh), Shaun Motiram Rodrigues (₹2 lakh), Shivansh Lallan Singh (₹2 lakh).
MSC Maratha Royals: Tushar Deshpande (Icon Player), Siddhesh Lad (Retained), Rohan Raje (Retained), Chinmay Sutar (₹9.50 lakh), Irfan Umair (₹9 lakh), Aditya Dhumal (₹6 lakh), Maxwell Swaminathan (₹6 lakh), Ayaz Ahmed Afzal Ahmed Kh (₹4.50 lakh), Sahil Jadhav (₹4.25 lakh), Aryan Patni (₹3.25 lakh), Pratik Shukla (₹3.25 lakh), Arjun Dani (₹3 lakh), Atharva Bhosale (₹3 lakh), Sachin Yadav (₹2 lakh), Shreyanssh Rai (₹2 lakh), Shreyas Gurav (₹2 lakh), Yash Gadia (₹2 lakh), Om Bangar (₹2 lakh), Jitendra Paliwal (₹2 lakh), Swaraj Parulkar (₹2 lakh).
North Mumbai Panthers: Ajinkya Rahane (Icon Player), Abhigyan Kundu (Retained), Tanush Kotian (Retained), Vaibhav Mali (₹9 lakh), Ayush Vartak (₹9 lakh), Hardik Tamore(₹8.50 lakh), Mohit Avasthi (₹8.50 lakh), Harsh Tanna (₹6.50 lakh), Aayush Zimare (₹3 lakh), Pratik Mishra (₹2.25 lakh), Aaryaraj Nikam (₹2 lakh), Anish Chaudhery (₹2 lakh), Kevin D'Almeida (₹2 lakh), Pravesh Pal (₹2 lakh), Rahul Sawant (₹2 lakh), Rohit Pol (₹2 lakh), Yashovardhan Singh (₹2 lakh), Aaditya Singh (₹2 lakh), Siddharth Akre (₹2 lakh).
SoBo Mumbai Falcons: Shreyas Iyer (Icon Player), Angkrish Raghuvanshi (Retained), Harsh Aghav (Retained), Akash Parkar (₹12 lakh), Ishan Mulchandani (₹8.50 lakh), Siddharth Raut (₹7.50 lakh), Aditya Tare (₹4.50 lakh), Nikhil Giri (₹3.50 lakh), Yash Dicholkar (₹3.50 lakh), Prathamesh Dake (₹3.25 lakh), Kavya Gori (₹3 lakh), Khan Awais Naushad (₹3 lakh), Arhan Maker (₹2 lakh), Gautam Waghela (₹2 lakh), Mayuresh Tandel (₹2 lakh), Yash Ramchandani (₹2 lakh), Vedant Gore (₹2 lakh), Muhammad Taha (₹2 lakh).
Triumph Knights Mumbai North East: Suryakumar Yadav (Icon Player), Ayush Mhatre (Retained), Suryansh Shedge (Retained), Akhil Herwadkar (₹6 lakh), Sagar Mishra (₹5 lakh), Sylvester Dsouza (₹5 lakh), Vedant Gurav (₹4 lakh), Nutan Goel (₹3.50 lakh), Parikshit Valsangkar (₹3.25 lakh), Vedant Murkar (₹3 lakh), Prasann Shukla (₹2.25 lakh), Aishwary Surve (₹2 lakh), Asif Shaikh (₹2 lakh), Bharat Patil (₹2 lakh), Hitesh Kadam (₹2 lakh), Jigar Rana (₹2 lakh), Makarand Patil (₹2 lakh), Utkarsh Raut (₹2 lakh), Shikhar Thakur (₹2 lakh), Minadd Manjrekar (₹2 lakh).
