Swara Bhasker hits back at Shehzad Poonawalla: Chunaav Nahi Hai, Yeh Game Hai

Mumbai, Sep 27 (IANS) Swara Bhasker and Shehzad Poonawalla have taken their well-known rivalry on social media inside the 'Rise & Fall 2' tower as well.
Stirring the pot, host Virender Sehwag asked Shehzad why he wasn't speaking to Swara.
"Shehzad ji, social media par toh aapne kayi baatein ki hain Swara ji se, koshish bhi, unhe provoke bhi kiya. Ab jab woh andar aayi hain toh aapne baat hi nahi ki unse. Awaaz baith gayi hai kya?"
Shehzad replied, “Mera swar dabane wala abhi tak koi mai ka laal peda nahi hua, par ha yeh baat zarooz hai ki mein negativity ke saath nahi bethta hu mein maangoge dood to dunga kheer aur agar karoge ungli toh dunga shabado se cheer”.
As Shehzad said that he was simply ignoring Swara, the 'Tanu Weds Manu' actress shared her definition of “ignore”:
“Sir pata hai kya hai, ignore ka matlab kya hota hai ki aap bhav nahi denge na kisiko, 36 tweet kar diye jabse show announce hua hai, 3-4 video bana diye 50000 pata nahi aur messages yeh woh. Apne liye vote nahi maang rahe inki team mereko kaha pahochane ke liye vote maang rahi hai… yeh ignore ka matlab nahi hota, ignore ka matlab hota bhav na dena hotaa hai jo mein kar rahi hu," she explained.
Shehzad reacted with, “Jo desh ke khilaf bolega uske khilaf hum humesha bolenge chahe humare khilaf ho ya na ho“.
Hitting back, Swara added, “chunaav nahi hai yeh game hai.. Inka doobta hua rajneetik career yaha se nahi ujwal hone wala hai “.
To this, Shehzad’s said,“Mere career ki chinta mat kijiye aap apne husband ko jita deejiye “.
Backed by Banijay Asia, 'Rise and Fall Season 2' streams exclusively on Prime Video, with fresh episodes every day at 12 noon.
--IANSpm/